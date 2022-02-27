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Общество27 февраля 2022 10:12

Ирландия и Австрия собираются закрыть небо для российских самолетов

О таком же решении сообщила Дания
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Ирландия и Австрия собираются закрыть небо для российских самолетов

Ирландия и Австрия собираются закрыть небо для российских самолетов

Фото: Иван ВИСЛОВ

Еще три страны - Ирландия, Австрия и Дания- собираются закрыть свое небо для российских самолетов из-за ситуации на Украине. Ирландия призывает и другие страны Евросоюза поступить также.

- Мы также поддерживаем новые широкомасштабные санкции, которые будут согласованы сегодня на саммите ЕС, и новый пакет помощи для Украины, - написал глава МИД Ирландии Саймон Ковени в своем Twitter.

Ранее свое воздушное пространство для России закрыли Великобритания, Польша, Чехия, Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Словения и Румыния. О своей готовности поддержать санкции позже сообщила Финляндия. Россия в ответ закрывает воздушное пространство для авиакомпаний этих стран.

Помимо международного авиасообщения, сейчас затруднительны и перелеты внутри России. В целях безопасности закрыты десять аэропортов на юге страны.