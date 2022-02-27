Лукашенко сообщил, что план защиты Белоруссии подготовлен

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: REUTERS

План защиты Белоруссии к настоящему времени разработан, также в ближайшее время планируется достичь договоренности с руководством России о переброске в страну из РФ дополнительного вооружения. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

"Даже в этот сложный период… мы не вывели из мест постоянной дислокации наши войска, как находились в казармах, так и находятся, но они могут в течение трех часов выйти по команде. Я такое распоряжение не давал, нет такой потребности. Но планы защиты Белоруссии подготовлены", - сказал Лукашенко представителям СМИ сегодня, 27 февраля, в Минске.

Также белорусский глава отметил, что в его планах - в ближайшее время договориться с руководством России о переброске на территорию Беларуси из РФ дополнительного вооружения.

Как ранее писал kp.ru, Александр Лукашенко сообщил о случаях завоза оружия из Украины в Белоруссию. Такие инциденты отмечались неоднократно, уточнял белорусский лидер.