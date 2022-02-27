Володин заявил, что Зеленскому следует искать любую возможность для переговоров, но он находит отговорки

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин Фото: Евгения ГУСЕВА

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует искать любую возможность для переговоров, но вместо этого он ищет отговорки, что с его стороны - преступление перед украинским народом. Об этом сегодня, 27 февраля, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"В текущей ситуации в интересах граждан Украины Зеленский должен искать любую возможность для переговоров. Но вместо этого он ищет отговорки. С его стороны это является преступлением перед народом Украины, а также перед всем миром", - написал Володин.

Кроме этого, спикер Совфеда подчеркнул, что нежелание сесть за стол переговоров с руководством ДНР и ЛНР стало одной из ошибок Владимира Зеленского, приведшей к трагическим последствиям.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на просьбы о помощи со стороны руководителей ДНР и ЛНР, он принял решение о том, что в Донбассе будет начата военная спецоперация. При этом российский лидер в очередной раз подчеркнул, что Москва не планирует оккупацию Украины.