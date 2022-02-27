Лукашенко считает ситуацию на Украине «цветочками»

Александр Лукашенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «цветочками» ситуацию на Украине.

По его словам, если ситуация не изменится, то «вырастут ягодки». Лукашеню призвал прекратить боестолкновения, пока те не приобрели более масштабный характер.

«Если дальше так будет продолжаться - вырастут ягодки. И он ни в каком бункере, ни в американском, ни в каком, не спрячется. Поэтому сегодня надо прекратить войну», - заявил белорусский лидер.

Лукашенко также прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского к белорусам. «Он сегодня... начинает обращаться к белорусскому народу. Так к белорусскому народу есть кому обращаться. Пусть обращается к украинскому народу и отвечает за то, что происходит сегодня в Украине», - заявил глава республики.

Напомним, Лукашенко также заявил, что санкционная политика Запада «подталкивает к третьей мировой войне», отметив, что контрсанкции Минска и Москвы будут очень чувствительны для западных стран.