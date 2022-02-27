ВЭБ задействует альтернативные каналы при отключении российских банков от SWIFT Фото: REUTERS

Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка РФ и альтернативные каналы задействуют с банками-корреспондентами для поддержки экспорта в условиях отключения от международной платежной системы SWIFT. Такое заявление сделали в ВЭБ, отметив, что сам банк в значительной степени ориентирован на поддержку проектов в России.

«ВЭБ.РФ в значительной степени ориентирован на поддержку проектов в России, эта работа будет продолжена в полном объеме. В части деятельности по поддержке экспорта с банками - корреспондентами будут задействованы как СПФС, так и альтернативные каналы», - говорится в заявлении банка

В банке отметили, что внешние ограничения, такие готовящееся отключение от SWIFT, не влияют на реализацию повестки банка. «Со своей стороны ВЭБ продолжит максимально содействовать реализации проектов, направленных на развитие экономики страны и повышению качества жизни людей», - говорится в заявлении.

Напомним, накануне появилось сообщение о том, что западные страны договорились отключить от системы SWIFT все российские банки, попавшие под международные санкции. Как уточнил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, соответствующие решение приняли США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, а также Еврокомиссия.