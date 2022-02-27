Денис Пушилин: ВСУ, отступая, уничтожают гражданскую инфраструктуру, стреляют по частному сектору

Глава ДНР Денис Пушилин, фото: администрация главы ДНР Дениса Пушилина

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о ситуации в Донбассе во время спецоперации. Он отметил, обстановка остается достаточно напряженной.

- Вооруженные формирования Украины, отступая, уничтожают гражданскую инфраструктуру, стреляют из имеющегося у них тяжелого вооружения по частному сектору, и мы здесь должны двигаться максимально аккуратно, - отметил Пушилин в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, главная задача сил ДНР - "не навредить, не разрушить" и сохранить каждую человеческую жизнь среди мирного населения. Пушилин считает, что сейчас преждевременно делать какие-либо прогнозы.

Напомним, 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. 27 февраля российская делегация прибыла в Гомель для переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что Киев не будет вести какие-либо обсуждения на территории Белоруссии. Он предложил выбрать в качестве места Варшаву, Стамбул или любой другой город.