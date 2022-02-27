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Политика27 февраля 2022 11:03

МИД РФ сообщил, что Россия готова к миру и прекращению кровопролития

Также в российском ведомстве заявили, что РФ непонятен список городов для переговоров, предложенный Украиной
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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МИД РФ сообщил, что Россия готова к миру и прекращению кровопролития

МИД РФ сообщил, что Россия готова к миру и прекращению кровопролития

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

России непонятен перечень городов, которые руководство Украины предложило для проведения переговоров, РФ в настоящее время готова говорить о мире и прекращении кровопролития. Об этом сегодня, 27 февраля, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что площадкой переговоров с Москвой могут быть любые другие города, но не на территории Белоруссии, поскольку из этой страны, по его словам, ведутся агрессивные действия. Украинский лидер также отмечал, что Киев предлагал России, в частности, Варшаву, Будапешт, Стамбул, Баку в качестве места встречи.

"Мы не очень понимаем вообще список этих городов и причины, почему предложены именно эти столицы. Поступали еще и другие экзотичные предложения. По нашему мнению, следует выбирать место, удобное для всех. Удобнее и ближе с позиции логистики", – уточнил дипломат, оценивая предложения Киева.

Также Руденко добавил, что главный вопрос – не где собираться, а "с чем ехать". Россия готова говорить о прекращении кровопролития, чтобы спасти человеческие жизни, подчеркнул дипломат.

Как ранее писал kp.ru, пресс-секретарь Владимира Зеленского заявил, что представители Украины не приедут в Гомель для переговоров с Россией.