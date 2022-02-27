Генпрокуратура РФ предупредила об ответственности за оказание помощи другим странам в ущерб безопасности РФ

Генпрокуратура РФ предупредила об ответственности за государственную измену Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Генеральной прокуратуре России предупредили об ответственности за помощь другим странам, если это причинит вред безопасности РФ.

"Вооруженными силами России осуществляется специальная операция, направленная на защиту ДНР и ЛНР. Следует учитывать, что предоставление финансовой, материально-технической, консультационной или любой другой помощи зарубежному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ, включает признаки состава преступления, указанного в статье 275 УК РФ (государственная измена)", - уточняется в сообщении Генпрокуратуры.

Также отмечается, что за совершение такого рода преступления предусматривается до 20 лет тюремного заключения.

Как ранее писал kp.ru, в Генпрокуратуре России напомнили об ответственности за распространение фейковой информации о событиях, связанных с проведением специальной военной операцией РФ на территории Украины.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на просьбы о поддержке со стороны руководителей ДНР и ЛНР, он принял решение о том, что в Донбассе будет начата военная спецоперация. При этом российский лидер в очередной раз отметил, что Москва не планирует захват Украины.