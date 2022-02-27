Шольц заявил о готовности Германии участвовать в укреплении восточного фланга НАТО Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости укрепления восточного фланга НАТО, а также о готовности Берлина участвовать в усилении противовоздушной обороны на восточном фланге Североатлантического альянса. Об этом сообщила пресс-служба немецкого правительства по итогам виртуального саммита альянса.

«Федеральный канцлер Олаф Шольц подчеркнул сегодня на внеочередном виртуальном саммите НАТО необходимость после нападения России на Украину укрепить Восточный фланг НАТО и таким образом - принять во внимание потребности в безопасности партнёров в НАТО», - говорится в заявлении пресс-службы.

Напомним, накануне генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО были приняты меры для усиления своего восточного фланга, сообщив о планах размещения в Европе тысячи военнослужащих из разных стран, а также свыше 100 самолетов и примерно 120 кораблей.

В минувший четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции на Украине.