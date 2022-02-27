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Политика27 февраля 2022 12:51

На Украине освобождают заключённых для участия в боевых действиях

Речь идет о бывших военных, которые сейчас находятся под стражей
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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На Украине освобождают заключённых для участия в боевых действиях

На Украине освобождают заключённых для участия в боевых действиях

Фото: REUTERS

Власти Украины начали освобождать заключенных - бывших военных для участия в боевых действиях. Об этом сообщил прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк в эфире телеканала "Громадське".

- Из мест лишения свободы и следственных изоляторов освобождают бывших военных, изъявивших желание защищать страну во время военного положения, - отметил он.

Синюк подчеркнул, что речь о довольно большом количестве людей, которые сейчас находятся под стражей. Но в отношении большинства желающих вопрос тщательно прорабатывается и согласовывается. В частности, учитывается их боевой опыт, заслуги перед государством и искренне раскаяние.

Напомним, 27 февраля появилась информация о переговорах России и Украины. Российская делегация прибыла в белорусский Гомель. Впоследствии украинская сторона также приняла предложение о переговорах и сейчас направляется в Гомельскую область.