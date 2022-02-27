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Политика27 февраля 2022 13:35

Глава ДНР Денис Пушилин: Все нацистские идеи нужно пресекать на корню. Это недопустимо

Он рассказал, как будет устроена жизнь в Донбассе после наступления мира
Источник:kp.ru
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Глава ДНР Денис Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, как будет устроена жизнь в республике после установления мира.

- Все нацистские идеи нужно пресекать на корню. Это недопустимо. И вот это наша работа. Это работа, которая будет связана с образовательной сферой, с разъяснительной. То есть, это средства массовой информации, которые должны напомнить, что такое нацизм во время Великой Отечественной войны, к чему он привел, к каким жертвам, - сказал Пушилин в эфире радио "Комсомольская правда".

Напомним, 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. 27 февраля появились новости о переговорах двух сторон. Они должны пройти в Гомельской области в Белоруссии. Российская делегация уже находится там, украинская сторона изначально отказывалась проводить обсуждения в Белоруссии, но сейчас уже направляется в Гомель.