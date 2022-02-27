Денис Пушилин рассказал о продвижении сил ДНР на Донбассе

Глава ДНР Денис Пушилин Фото: Дмитрий СТЕШИН

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, как идет продвижение сил республики на Донбассе, ответив на вопросы спецкора kp.ru Александра Коца.

По словам Пушилина, наступление идет "медленно, но уверенно". Причины такой неспешности – желание сохранить гражданское население, причинить мирному населению как можно меньше урона, подчеркнул он.

"Мы ценим человеческую жизнь и ценим инфраструктуру, потому что требуется хозяйский подход. И второй момент – это, конечно, минные заграждения. За последние 7-8 лет очень серьезно все обложено, вроде слоеного пирога, из этих мин. Поэтому стараемся продвигаться лучше немного медленнее, но зато уверенно на границе полноценной Донецкой народной республики", – сказал Пушилин.

Как ранее писал kp.ru, Денис Пушилин рассказал, как будет устроена жизнь в республике после водворения мир. По его словам, все нацистские идеи следует пресекать на корню.