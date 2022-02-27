В МИД России сообщили, что переговоры с Украиной еще не начались Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Переговоры России с Украиной еще не начались. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщили в МИД РФ.

"Переговоры еще не начались, стороны только прибывают к месту их проведения", — уточнили представители ведомства.

Напомним, несколько минут назад о том, что встреча в Гомеле уже стартовала, заявило украинское агентство УНИАН со ссылкой на представителя президента Украины в Конституционном суде Федора Вениславского.

Как ранее писал kp.ru, делегация Украины выехала в Белоруссию для переговоров с российской стороной. Об этом сообщало сегодня, 27 февраля, информагентство БЕЛТА со ссылкой на белорусского общественного деятеля Юрия Воскресенского.

Также ранее стало известно, что представители российской стороны с утра, 27 февраля 2022 года, ожидают делегацию Украины для переговоров в Гомеле. Отмечалось, что место и время встречи были заранее согласованы с Киевом.