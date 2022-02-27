Центробанк возобновит покупку золота на внутреннем рынке драгметаллов с 28 февраля

Банк России возобновляет покупку золота на внутреннем рынке драгметаллов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Банк России возвращается к покупкам на внутреннем рынке золота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Центробанке. Покупки золота на внутреннем рынке банк не осуществлял без малого два года, с 1 апреля 2020. Приостановка покупки золота на внутреннем рынке была вызвана его востребованностью на мировых рынках

«Банк России с 28 февраля 2022 года возобновляет покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», - сообщили в банке.

Отмечается, что цена покупки золота банком будет определяться ежедневно с учетом утренней цены Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов.

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