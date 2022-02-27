Синоптик Тишковец: весна в Москве начнется с похолодания

Синоптик Тишковец прогнозирует похолодание в первые дни весны в Москве. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уходящая зима побаловала москвичей нехарактерным для этого времени года теплом, а наступающая весна собирается преподнести противоположный сюрприз – похолодание. Об этом сообщил в воскресенье 27 февраля ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Весна начнётся с похолодания!», - предупредил Тишковец своих подписчиков в социальных сетях.

Синоптик рассказал, что виной всему зашедший на северо-запад Русской равнины скандинавский антициклон. Он будет действовать двояко. С одной стороны, продолжит распространять свое погожее влияние на Центральную Россию, и в то же время усилит северную тягу ветров. Облаков будет немного, и все это вместе быстренько выхолодит воздух, объяснил Тишковец.

«В ночь на понедельник температура понизится до -3…-8, а во вторник и среду морозы в темное время суток окрепнут до -5…-10, чего, кстати, не было с начала февраля», - рассказал Тишковец, отметив, что в дневные часы столбики термометров смогут все же дотянуться до нулевой отметки. По словам синоптика, это всего лишь вернет температурный фон в характерное для начала весны русло.

В четверг заявится черноморский циклон, он принесет облака, снег и мокрый снег.

«Суточный разброс температуры сократится – в четверг и пятницу ночью 0…-5, днем -2…+3. С наступлением выходных ожидается очередной возврат мартовских холодов», - резюмировал Евгений Тишковец.