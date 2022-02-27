В "Роснефти" оценили выход BP из капитала компании как "разрушение 30-летнего сотрудничества" Фото: Олег ЗОЛОТО

Российская компания "Роснефть" прокомментировала решение британской BP выйти из состава акционеров, в которой владела 19,75% акций.

В "Роснефти" заявили, что заранее получили соответствующее уведомление о данном решении. Однако, это разрушит 30-летнее сотрудничество двух компаний, направленное на обеспечение интересов акционеров.

- "Роснефть" заблаговременно получила от руководства BP информацию по поводу принятия решения о выходе из состава акционеров компании и ряда совместных проектов ... состоялись подробные переговоры с главным исполнительным директором BP Бернардом Луни и председателем совета директоров BP Хельге Лундом, - сказано в сообщении на сайте компании.

Компания BP, как отмечается в публикации, подверглась "беспрецедентному давлению как со стороны регулятора, так и со стороны своих акционеров".

Напомним, в 2021 году "Роснефть" была в числе лидеров по динамике котировок акций не только среди российских нефтегазовых компаний, но и в целом по всем "голубым фишкам". Так, с начала года акции нефтяной компании прибавили 18%, в два с лишним раза опередив индекс МосБиржи нефти и газа, выросший на 8,6%.