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Политика27 февраля 2022 21:53

Bloomberg: В Евросоюзе думают о введении санкций против Пескова

Также ограничения могут коснуться ряда лиц в государственных медиа, сообщает агенство
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Bloomberg: В Евросоюзе думают о введении санкций против Пескова

Bloomberg: В Евросоюзе думают о введении санкций против Пескова

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Европейский союз обсуждает возможность введения санкций против пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сообщает агентство Bloomberg.

- Ограничения предлагается ввести против Пескова, который давно занимает пост пресс-секретаря Путина, а также санкции могут коснуться ряда лиц в государственных медиа, которых ЕС в документах обвиняет в распространении дезинформации, - говорится в сообщении агентства.

Накануне американский Минфин объявил, что из-за спецоперации на Украине США ввели персональные санкции против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главы министерства обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио планирует ввести санкционные меры в отношении нескольких российских граждан, в том числе против президента России Владимира Путина.