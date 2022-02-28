Bloomberg: В Евросоюзе думают о введении санкций против Пескова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Европейский союз обсуждает возможность введения санкций против пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сообщает агентство Bloomberg.

- Ограничения предлагается ввести против Пескова, который давно занимает пост пресс-секретаря Путина, а также санкции могут коснуться ряда лиц в государственных медиа, которых ЕС в документах обвиняет в распространении дезинформации, - говорится в сообщении агентства.

Накануне американский Минфин объявил, что из-за спецоперации на Украине США ввели персональные санкции против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главы министерства обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио планирует ввести санкционные меры в отношении нескольких российских граждан, в том числе против президента России Владимира Путина.