ОБСЕ почти завершила эвакуацию своих сотрудников с Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) почти завершила эвакуацию сотрудников специальной международной миссии (СММ) с территории Украины. На данный момент остаются на мессах только мониторинговые команды в Харькове и Херсоне, где продолжаются боевые действия, они находятся в укрытиях.

Кроме того, мониторинговые команды ОБСЕ в Донецке и Луганске ожидают вывоза через территорию России. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ. Отмечается, что глава миссии и старшее руководство офиса в Киеве остаются на Украине, чтобы наблюдать за процессом эвакуации оставшихся сотрудников Организации.

Накануне сообщалось, что миссия ОБСЕ в Донбассе готовится к эвакуации, в субботу уже даже отключили камеры видеонаблюдения на линии соприкосновения. К слову, украинская сторона отказалась предоставить международным наблюдателям гуманитарный коридор. Дескать, пусть вашу безопасность при выезде обеспечивают ЛДНР.

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что 23 февраля Кремль получил обращения от лидеров ДНР и ЛНР к главе российского государства с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Последние новости о переговорах России и Украины на 28 февраля 2022: Делегация Киева едет через Польшу

Переговоры делегаций России и Украины могут начаться утром 28 февраля 2022 года. Они должны пройти в Гомельской области, на белорусско-украинской границе на пункте пропуска Александровка-Вильча (подробности).