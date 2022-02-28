Мосбиржа начнет торги в 10:00 по Москве

Мосбиржа начнет торги в 10:00 по московскому времени Фото: Вячеслав ПРОКОФЬЕВ/ТАСС

Торги на валютном и денежном рынках Мосбиржи начнутся в 10:00 по московскому времени из-за решения Центробанка России. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

- В соответствии решением Банка России, 28 февраля торги на валютном и денежном рынках Московской биржи откроются в 10:00 мск, — гласит текст сообщения.

Ранее Центробанк РФ установил на 26-28 февраля 2022 года официальный курс доллара на уровне 83,5485 рубля. Это более чем на 3 рубля 38 копеек меньше предыдущего показателя. При этом официальный курс евро был понижен регулятором на 4 рубля 16,94 копейки - до 93,5994 рубля. По информации на 14:50 по московскому времени, курс доллара на Мосбирже показывал падение на 1,76% - до 83,75 рубля, курс евро был на уровне 93,64 рубля (падение на 1,65%).