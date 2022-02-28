Нефтегазовая компания Equinor объявила о выходе из проектов в России

Equinor объявила о выходе из проектов в России Фото: REUTERS

Норвежская нефтегазовая компания Equinor объявила о выходе из совместных предприятий в России. Об этом сообщает официальный сайт предприятия.

"Совет директоров Equinor принял решение о прекращении инвестиций в Россию и начал процесс выхода из совместных предприятий в России с участием Equinor", - говорится в сообщении.

В качестве основания для такого решения называется проведение специальной военной операции России на Украине.

Напомним, Equinor работала в России более 30 лет, причем большую часть времени под названием Statoil. Его поменяли в 2018 году в связи со словом "нефть" в названии, от которого решили отказаться из-за желания стать более широкой энергетической компанией.

Как ранее писал сайт kp.ru, с момента своего создания в 1972 году Statoil буквально "выкачала" сотни миллиардов долларов с морского дна в виде нефти и газа. Деньги в основном достались основному акционеру компании - норвежскому государству. Владела долей в нескольких совместных предприятии с "Роснефтью".