Глава ДНР Пушилин объявил о приостановке мобилизации

Глава ДНР Денис Пушилин Фото: REUTERS

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин объявил о приостановке всеобщей мобилизации. Соответствующее заявление лидер ДНР сделал в эфире телеканала "Россия 24" в понедельник, 28 февраля 2022 года.

"Что касается мобилизации, она приостанавливается, потому что уже заполнено необходимое количество тех направлений, на которые и была нацелена мобилизационная кампания", - подчеркнул Пушилин.

Как ранее писал сайт kp.ru, Денис Пушилин указом от 22 февраля 2022 года постановил призвать на военную службу граждан Республики 1995-2004 годов рождения. Призывников направляли в резерв Командования Народной милиции ДНР для прохождения службы.

Также был подписан и опубликован еще один указ главы ДНР, согласно которому в добровольном порядке осуществлялся призыв на военную службу мужчин в возрасте старше 55 лет.