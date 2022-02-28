Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика28 февраля 2022 6:41

Глава ДНР Пушилин объявил о приостановке мобилизации

Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Глава ДНР Денис Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин

Фото: REUTERS

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин объявил о приостановке всеобщей мобилизации. Соответствующее заявление лидер ДНР сделал в эфире телеканала "Россия 24" в понедельник, 28 февраля 2022 года.

"Что касается мобилизации, она приостанавливается, потому что уже заполнено необходимое количество тех направлений, на которые и была нацелена мобилизационная кампания", - подчеркнул Пушилин.

Как ранее писал сайт kp.ru, Денис Пушилин указом от 22 февраля 2022 года постановил призвать на военную службу граждан Республики 1995-2004 годов рождения. Призывников направляли в резерв Командования Народной милиции ДНР для прохождения службы.

Также был подписан и опубликован еще один указ главы ДНР, согласно которому в добровольном порядке осуществлялся призыв на военную службу мужчин в возрасте старше 55 лет.