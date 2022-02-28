Губернатор Василий Орлов: Все крупные инвестиционные проекты в Амурской области реализуются по графику

Губернатор Василий Орлов рассказал об инвестпроектах Приамурья. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Амурская область реализует 58 крупных инвестиционных проектов на общую сумму в 432 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Василий Орлов. Глава Приамурья принял участие в совещании по приоритетным задачам на 2022 год, которое провел заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Главными темами совещания стали вопросы повышения инвестиционной привлекательности Дальнего Востока и Арктики, улучшение работы с инвесторами на территориях опережающего развития ТОР и в порту Владивосток, а также повышение качества жизни жителей ДФО.

Юрий Трутнев подчеркнул, что необходимо постоянно улучшать инвестиционный климат на Дальнем Востоке, совершенствуя работу с инвесторами.

- По итогам 2021 года Амурская область заняла 14 место в рейтинге Агентства стратегических инициатив, - рассказал в ходе совещания губернатор Василий Орлов. - Все крупные инвестпроекты в регионе реализуются в графике. Сформирован пул из 58 перспективных региональных проектов на 432 миллиарда рублей. С текущего года Приамурье вошло в ТОП-30 пилотных регионов по созданию системы запуска и сопровождения инвестпроектов.

Василий Орлов подчеркнул, что Амурская область активно использует форму государственно-частного партнерства.

- За 2021 год был расширен портфель проектов в области государственно-частного партнерства: дополнительно заключили 33 концессионных соглашения на 9 миллиардов рублей. Из них 2 крупных – это строительство международного терминала аэропорта и модернизации объектов наружного освещения Благовещенска общей стоимостью 8,2 млрд. рублей. Всего заключено 403 концессионных соглашений на 25,4 млрд. рублей, - отметил Василий Орлов.

Всего на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОР) в дальневосточных регионах реализуется 562 инвестиционных проекта. Объем инвестиций по заключенным соглашениям составит 4,4 трлн. рублей, из них фактически вложено 1,5 трлн. рублей. В рамках инвестпроектов создано более 49 тысяч рабочих мест. Ещё 36 инвестиционных проектов в ДФО реализуются при участии ВЭБ.ДВ и субсидий на инфраструктуру от Минвостокразвития РФ.

По итогам прошедшего в сентябре 2021 года Восточного экономического форума президент России Владимир Путин дал ряд поручений по развитию социальной сферы. Сейчас регионы ДФО готовят мастер-планы реновации дальневосточных городов. Лучшие проекты будут представлены на Восточном экономическом форуме 2022 года.

- В Амурской области это 4 города - Благовещенск, Белогорск, Тында и Свободный. По Свободному мастер-план будет разработан в агломерации с Циолковским. Готовимся презентовать их на ВЭФе, - сообщил губернатор Василий Орлов.