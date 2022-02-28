Курс доллара на Мосбирже достиг 90 рублей 28 февраля 2022 года

Рубль падает по отношению к доллару и евро Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Доллар во время работы Московской биржи в понедельник, 28 февраля, торговался по 90 рублей, достигнув верхних границ установленного Мосбиржей валютного коридора. Такие данные приведены на сайте площадки.

Максимальное значение американской валюты в ходе торговой сессии составило 90 рублей, что на 8,4% выше, чем днем ранее. Европейская валюта также растет. Евро торговался на уровне 101,2 рублей, что на 8,8% дороже прошлых показателей.

Как писал сайт kp.ru, на фоне объявления о специальной военной операции в Донбассе курс доллара превысил отметку в 84 рубля, что произошло впервые с апреля 2016 года, а курс европейской волюты вырос выше 95 рублей, что произошло впервые с декабря 2014 года.

Напомним, кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что если больше не будет поступать никакой информации более тревожного характера, курс рубля стабилизируется, вернувшись к значениям 75-76 рублей за доллар в пределах недели.