Михаил Дегтярев рассказал, какие объекты будут созданы благодаря «Дальневосточной концессии»

Губернатор Хабаровского края подчеркнул, что уже сейчас готовятся проекты для нового механизма. Фото: правительство Хабаровского края

На совещании по подведению итогов работы в 2021 году и приоритетным задачам на 2022 год под руководством заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о развитии социальной сферы. В частности, были рассмотрены проекты «Дальневосточный гектар», «Дальневосточная ипотека» и «Дальневосточная концессия».

Всего за 2021 год в регионах Дальнего Востока благодаря средствам дальневосточной «Единой субсидии» удалось построить 100 объектов, а отремонтировать 111.

Участниками программы «Дальневосточный гектар» стали более 100 тысяч человек. При этом в сравнении с 2020 годом количество получивших участки стало на 12% больше. За прошлый год обладателями гектара стало 10 929 человек, из них уже оформлено в собственность 1470. Однако имело место и несоответствие в работе уполномоченных органов. Сейчас в зоне риска 25,9 тысяч договоров, их срок истекает до августа 2022 года. Юрий Трутнев подчеркнул, что это недопустимо и поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.

Еще большую популярность получила льготная «Дальневосточная ипотека» под 2% годовых. С декабря 2019 по 2021 год общая сумма льготных кредитов составила 127 миллиардов рублей. В то же время с 2020 по 2021 годы в два раза выросло количество принятых заявок. Всего за время действия программы было оформлено 32 тысячи кредитов.

Кроме того, начал работу механизм «Дальневосточной концессии». По словам Михаила Дегтярева, ключевыми проектами на территории региона в рамках «Дальневосточной концессии» станут сразу несколько социально значимых объектов.

- В начале февраля 2022 года в Хабаровске с Алексеем Чекунковым и инвесторами определили приоритетные проекты, которые будут реализованы с помощью этого механизма. Например, строительство нового здания Дальневосточного художественного музея, реконструкция санатория «Уссури» и создание круглогодичного лагеря для отдыха и оздоровления детей. Сегодня мы готовим эти проекты для рассмотрения на Президиуме Правительственной комиссии по Дальнему Востоку, - отметил Михаил Дегтярев.