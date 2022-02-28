МИД Китая выступил против отключения России от SWIFT

В Китае выступили против отключения России от SWIFT Фото: REUTERS

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что Пекин выступает против отключения России от межбанковской системы SWIFT.

- Китай не поддерживает использование санкций для решения проблем и тем более выступает против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве, — сказал он на брифинге в понедельник, 28 февраля.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД 27 стран Европейского союза согласовали отключение нескольких российских банков от системы SWIFT. Теперь данное решение должно в скором времени быть опубликовано в Официальном журнале ЕС. Сразу после этого оно после чего вступит в силу. Также он добавил, что новые санкции ЕС в отношении РФ заморозят примерно половину финансовых резервов России.