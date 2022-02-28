Боррель созвал экстренную встречу глав Минобороны стран ЕС из-за ситуации на Украине

Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о созыве экстренной встречи министров обороны стран, входящих в Европейский Союз, в связи с ситуацией на Украине. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

"Я созываю сегодня встречу министров обороны ЕС, чтобы обсудить ситуацию на Украине в связи с неспровоцированным нападением России", - подчеркнул Боррель.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Об этом он сообщил в своем новом видеообращении к россиянам 24 февраля 2022 года. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства.

Напомним, главы МИД 27 стран Европейского союза согласовали отключение нескольких российских банков от системы SWIFT. Об этом Жозеп Боррель заявил в воскресенье, 27 февраля.