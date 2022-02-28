Зеленский сообщил о снятии санкций с ряда осужденных с военным опытом

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о снятии санкций с ряда осужденных, которые имеют военный опыт. Таким образом, эти граждане смогут попытаться загладить свою вину, отметил глава государства.

- Было принято непростое с моральной точки зрения решение - в условиях военного положения участники боевых действий, украинцы с реальным боевым опытом будут освобождены из-под стражи и смогут искупить свою вину. С ряда людей, участников АТО (силовая операция ВСУ в Донбассе), снимаются все санкции, — сказал глава государства.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».