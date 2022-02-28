В МИД Японии заявили, что Курилы «оккупированы» Россией

В Японии заявили, что Курилы «оккупированы» Россией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава департамента Европы Министерства иностранных дел Японии Хидэки Уяма заявил, что Курильские острова «оккупированы» Россией.

- Северные территории (так в Токио называют южную часть Курил) оккупированы (Россией), и мы считаем, что это противоречит международному праву, как и осуществляющееся в данный момент нападение российской армии на Украину, — сказал он во время дебатов в кабмине страны.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио планирует ввести санкционные меры в отношении нескольких российских граждан, в том числе против президента России Владимира Путина. Как сообщил глава японского правительства, Токио заморозит активы российских чиновников. Токио также поддержит отключение российских банков от SWIFT.

В субботу, 26 февраля, Министерство иностранных дел Японии представило первую часть ограничительных мер из-за военной операции на Украине. В список включили 24 представителя руководства Донецкой и Луганской народных республик, которым запретили выдачу виз, а также сообщил о заморозке их активов в случае обнаружения. В ведомстве также сообщили, что запрет на операции с ценными бумагами коснется российского правительства, Центробанка РФ и госорганизаций.