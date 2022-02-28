Сейм Латвии разрешил гражданам в порядке исключения служить в украинских войсках Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейм Латвии разрешил гражданам своей страны в порядке исключения служить в украинских войсках, а также постановил, что данная служба не будет ограничением для получения латвийского гражданства.

Как сообщает интернет-портал Delfi, Сейм Латвии утвердил соответствующие поправки в закон в срочном порядке. Принятые изменения вступают в силу уже во вторник, 29 февраля 2022 года.

«В повестке дня сейма сегодня были два законопроекта, разработанные в срочном порядке по инициативе парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции», - говорится в сообщении портала, где уточняется, что оба законопроекта были утверждены единогласно в двух чтениях в течение 20 минут.

Согласно принятым изменениям, закон «О национальной безопасности» была внесена поправка, которая снимает запрет на службу латвийских граждан вооруженных силах иностранных государств, если речь идет об Украине.

Напомним, ранее на фоне начала военной операции России на Украине Латвия приостановила выдачу виз россиянам и отозвала своего посла из Москвы для консультаций, позже республика закрыла воздушное пространство для российских самолетов.