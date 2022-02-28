Лоукостер "Победа" объявил об отмене всех рейсов в Европу

Полеты в Европу отменены из-за авиационных санкций Фото: Иван ВИСЛОВ

Лоукостер "Победа" отменил все рейсы в Европу. Об этом сообщает пресс-служба компании в понедельник, 28 февраля 2022 года.

В компании подчеркнули, что уже ведется оформление возврата средств пассажирам в полном объеме.

"Все рейсы "Победы" в Европу отменены, - уточнили в авиакомпании. - Клиентам оформляется автоматически полный возврат денег".

Напомним, крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" объявил, что с понедельника, 28 февраля, на неопределенный срок приостанавливает все рейсы в Европу. Это связано с ограничениями воздушного пространства, введенными европейскими властями.

Как ранее писал сайт kp.ru, из-за авиационных санкций для российских самолетов закрыто небо практически над всей Европой и Северной Атлантикой. Из-за этого отменены рейсы не только в европейские страны, но и на карибские курорты – Кубу, Мексику, Доминикану.