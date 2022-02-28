Песков сообщил, что Путин обсудит ситуацию в экономике с правительством и Центробанком Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин обсудит ситуацию в экономике с правительством и Центробанком.

Официальный представитель Кремля также заявил об изменении экономической ситуации для России.

"Комсомольская правда" рассказывала, как Минфин спасает рубль после блокировки золотовалютных резервов и зачем ведомство обязало экспортеров продавать 80% валютной выручки.

Ранее сообщалось, что Запад замораживает активы Центробанка России, чтобы обрушить рубль.

- Мы обязуемся ввести ограничения, которые не позволят Центральному банку России использовать свои международные резервы для ослабления действия наших санкций, - пишут страны запада в своем совместном обращении.

А в ночь на 27 февраля Евросоюз, США, Канада и Великобритания выпустили совместное заявление о новых санкциях, в котором говорится об отключении "отдельных" российских банков от SWIFT.