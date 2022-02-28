Кремль: ЕС занимает недружественную позицию по отношению к России

Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз занимает недружественную позицию по отношению к Москву, принимая меры враждебного характера. Такое заявление в понедельник, 28 февраля, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В санкциях содержатся достаточно абсурдные положения о каких-то активах и т. д. Всем известно, что каких-то активов, собственно, кроме тех, которые декларируются каждый год в размере прицепа и квартиры, и еще каких-то банковских вкладов, у президента нет», - отметил представитель Кремля.

Напомним, в пятницу, 25 февраля Европейский союз вслед за Великобританией и США ввел в действие второй пакет санкций против России. Кроме того, Евросоюз решил приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией с понедельника, 28 февраля. Позже ЕС включил в санкционный список президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и российского премьер-министра Михаила Мишустина. Ограничения были введены из-за специальной военной операции на Украине.