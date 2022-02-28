Мишустин заявил, что правительство в ближайшее время представит план поддержки экономики Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Правительства России Михаил Мишустин заявил, что правительство в ближайшее время представит план поддержки экономики. Об этом он заявил в понедельник, 28 февраля 2022 года на совещании с вице-премьерами.

Сообщается, что в него войдут решения, которые обсуждались на совещаниях о социально-экономической ситуации, проведенных в выходные.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин обсудит ситуацию в экономике с правительством и Центробанком. Официальный представитель Кремля также заявил об изменении экономической ситуации для России.

Напомним, в Минпромторге сообщили, что они ежедневно мониторят наличие товаров, цены и спрос в 50 основных федеральных и региональных торговых сетях.

По словам главы ведомства, запасы по бакалее и гречке на складах достигают 70 дней. Он отметил, что Минпромторг пока не видит необходимости в ускорении доставки товаров в магазины.