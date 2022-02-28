Экономисты рассказали, к чему приведет повышение ключевой ставки до 20%

Экономисты спрогнозировали рост ставок по кредитам Фото: Shutterstock

Повышение Центральным Банком России ключевой ставки в два раза приведет к повышению ставок по кредитам. Об этом заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. При этом эксперт отметил, что рост ставок, скорее всего, коснется всех кредитов, от промышленных до ипотечных.

«Последствия какие: подскочит ставка кредитования промышленных предприятий, которым в такой обстановке работать будет очень сложно. Будет, конечно, удар по рынку потребительского кредитования, по ипотечному кредитованию, по автокредитованию и по любому другому кредитованию», — цитирует экономиста Лента.ру.

Беляев также добавил, что не исключает, что ставки по вкладам банки повышать не будут.

«Они (банки – прим. ред.) не будут повышать ставки по вкладам, потому что они должны показывать в отчетности перед ЦБ, что у них есть маржа», — поделился экономист.

В свою очередь, независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов добавил, что повышение ставок может привести к росту инфляции.

«Рост процентных ставок приведет к росту инфляции в нашей стране. То есть издержки предприятий и компаний, себестоимость продукции, безусловно, возрастет. Поскольку многие комплектующие мы получаем по импорту, то и их стоимость неизбежно увеличится», — цитирует эксперта Пятый канал.

Доцент РЭУ им. Плеханова Денис Домащенко также добавил, что увеличение ключевой ставки было неизбежным после того, как западные страны ввели санкции в отношении ЦБ. По его прогнозам роста ставок по всем банковским продуктам может составить до 15%, пишут «Известия».