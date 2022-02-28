Песков заявил, что приказ Путина о переводе сил сдерживания в "особый режим" не имеет двойного смысла Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приказ Путина о переводе сил сдерживания в "особый режим" не имеет двойного смысла.

"Чего там понимать? Там нет ни второго смысла, ни двойного дна, там четко сказано: стратегическим силам сдерживания [перейти к особому режиму несения боевого дежурства]. Это исчерпывающая абсолютно команда верховного главнокомандующего", - заявил Песков.

Напомним, Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу и начальнику Генштаба Валерию Герасимову из-за угроз Запада перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец попросил ответить на волнующие вопросы о приказе доктора военно-технических наук генерал-майора Бориса Соловьева.

Сообщается, что этот приказ означает высшую степень боеготовности. За ней следует только "полная боеготовность", когда в любой момент может быть задействована "красная кнопка" или "ядерный чемоданчик".