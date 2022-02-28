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Политика28 февраля 2022 11:10

В Германии заявили, что внимательно следят за ходом переговоров России и Украины

Берлин наблюдает за ситуацией через свои контакты, отметил официальный представитель камина ФРГ Штеффен Хебештрайт
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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В Германии заявили, что внимательно следят за ходом переговоров России и Украины

В Германии заявили, что внимательно следят за ходом переговоров России и Украины

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Берлин внимательно наблюдает за переговорным процессом между Россией и Украиной через свои контакты и контакты союзников, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Мы отслеживаем ситуацию через наши контакты и контакты европейских стран с Россией", – пояснил он на брифинге сегодня, 28 февраля.

Напомним, сегодня, 28 февраля 2022 года, на территории Белоруссии начались переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее в офисе Владимира Зеленского заявили, что важнейшим вопросом переговоров выступает немедленное прекращение огня и вывод войск с украинской территории.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна будет стремиться к демилитаризации Украины. Он подчеркнул, что главной целью военной спецоперации в Донбассе является защита мирного населения. Также российский лидер заверил, что РФ предпримет со свой стороны все возможное, чтобы предать суду всех виновников многочисленных кровавых преступлений.