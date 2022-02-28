Песков заявил, что говорить об итогах военной операции на Украине преждевременно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле считают преждевременным подводить итоги и говорить об эффективности специальной военной операции на Украине. Такое заявление в понедельник, 28 февраля, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, данный вопрос «лучше адресовывать военным». Песков также призвал дождаться завершения военной операции перед тем, как подводить итоги, а также назвал санкционные меры Запада в отношении Москвы, которые вводятся на фоне ситуации вокруг Украины «тяжелыми и проблемными».

Напомним, в минувший четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором глава государства заявил, что в ответ на обращение руководителей Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) принял решение о проведении специальной военной операции на Украине.