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Авто28 февраля 2022 12:09

В General Motors опровергли остановку поставок машин в Россию

В компании добавили, что следят за ситуацией с санкциями
Юлия ЩЕРБАКОВА
Юлия ЩЕРБАКОВА
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General Motors опроверг остановку поставок автомобилей в Россию

General Motors опроверг остановку поставок автомобилей в Россию

Компания General Motors не принимала никаких решений об остановке поставок автомобилей в Россию. Об этом заявили в пресс-службе GM.

«В любой ситуации GM обязуется соблюдать законы и правила рынков, где ведется наш бизнес, включая применимые экономические санкции США и законы и правила экспортного контроля. Мы работаем в режиме реального времени и постоянно следим за развитием событий», — цитирует сообщение пресс-службы компании Газета.ру.

В General Motors добавили, что компания продолжает следить за международной ситуацией и оценивать последствия введенных санкций.

Добавим, ранее сообщалось, что отгрузку новых авто в Россию ограничили сразу несколько компаний. В их число вошли Audi, BMW, Volkswagen, Skoda, Jaguar Land Rover, передает телеканал «360».

«Мы ожидаем, когда зафиксируется валюта, чтобы цены на автомобили были адекватны текущему курсу», — прокомментировал ситуацию инсайдер в одном из крупнейших дилерских холдингов России.