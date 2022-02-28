Лукашенко надеется на решение всех кризисных вопросов в ходе переговоров России и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ожидает, что в ходе встречи делегаций России и Украины удастся отыскать решение всех кризисных вопросов, заявил руководитель белорусского МИД Владимир Макей.

Напомним, сегодня, 28 февраля 2022 года, на территории Белоруссии стартовали переговоры делегаций России и Украины. Во главе делегации из РФ находится помощник президента Владимир Мединский. Ранее представители офиса Владимира Зеленского отмечали, что самая главная тема переговоров - немедленное прекращение огня и вывод военных сил с украинской территории.

"Президент Лукашенко надеется, что получится найти решение всех кризисных вопросов, и все жители Белоруссии молятся, чтобы это произошло", – заявил Макей, обращаясь к делегациям в начале встречи.

Ранее глава белорусского МИД сообщил об обеспечении высокого уровня безопасности переговоров России и Белоруссии. Участники встречи могут не беспокоиться о своей безопасности, заверил Макей.