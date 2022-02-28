Минфин США запретил осуществлять операции с российским Центробанком Фото: REUTERS

Минфин США запретил осуществлять операции с российским Центробанком, Фондом национального благосостояния (ФНБ) и Минфином РФ.

Кроме того, власти Соединенных Штатов намерены ужесточить рестрикции против Белоруссии в случае активной поддержки с ее стороны операции РФ на Украине.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна вводит санкции против российского Центробанка.

Евросоюз также запретил операции, связанные с управлением активами Банка России. При этом уточняется, что ЕС можно разрешать транзакции с российским регулятором при условии, что это "строго необходимо для финансовой стабильности союза".

"Верхняя ступень на эскалаторе финансовых санкций", - так называют западные политики и пресса антироссийскую меру, о которой стало известно в ночь на 27 февраля 2022 года.

"Мы обязуемся ввести ограничения, которые не позволят Центральному банку России использовать свои международные резервы для ослабления действия наших санкций", - пишут страны запада в своем совместном обращении.