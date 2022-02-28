Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика28 февраля 2022 12:57

Премьер Чехии Фиала поддержал срочный прием Украины в ЕС

Из-за нестандартной ситуации это решение возможно, отметил премьер Чехии Петр Фиала
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Премьер Чехии Петр Фиала

Премьер Чехии Петр Фиала

Фото: REUTERS

Премьер Чехии Петр Фиала заявил, что выступает в поддержку обращения Украины по поводу ее срочного приема в состав Евросоюза.

"Я сторонник стандартных процедур, но в настоящее время мы переживаем нестандартную ситуацию. Сейчас нам следует дать ясно понять, что Украина приветствуется в европейском сообществе демократических государств", - заявил Фиала.

Напомним, президент России Владимир Путин утром 24 февраля 2022 года сообщил, что в ответ на обращение руководителей ДНР и ЛНР принял решение по поводу проведения в Донбассе военной спецоперации. При этом российский лидер подчеркнул, что Москва не планирует оккупацию Украины.

Сегодня, 28 февраля 2022 года, на территории Белоруссии идут переговоры делегаций России и Украины. Во главе российской делегации находится помощник президента РФ Владимир Мединский.