Премьер Чехии Фиала поддержал срочный прием Украины в ЕС

Премьер Чехии Петр Фиала Фото: REUTERS

Премьер Чехии Петр Фиала заявил, что выступает в поддержку обращения Украины по поводу ее срочного приема в состав Евросоюза.

"Я сторонник стандартных процедур, но в настоящее время мы переживаем нестандартную ситуацию. Сейчас нам следует дать ясно понять, что Украина приветствуется в европейском сообществе демократических государств", - заявил Фиала.

Напомним, президент России Владимир Путин утром 24 февраля 2022 года сообщил, что в ответ на обращение руководителей ДНР и ЛНР принял решение по поводу проведения в Донбассе военной спецоперации. При этом российский лидер подчеркнул, что Москва не планирует оккупацию Украины.

Сегодня, 28 февраля 2022 года, на территории Белоруссии идут переговоры делегаций России и Украины. Во главе российской делегации находится помощник президента РФ Владимир Мединский.