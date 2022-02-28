Депутат Госдумы Пискарев обвинил властей Украины в преступлениях против народа, фото: кадр из видео

Раздача оружия в Киеве - "очередное преступление против своего народа". С таким заявлением выступил глава комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Как уточнили в пресс-службе комитета, депутат имел ввиду, в частности, раздачу оружия специально выпущенным из мест заключения преступникам.

Напомним, ранее власти Украины дали разрешение гражданским лицам владеть огнестрельным оружием, местные издания уже сообщали о фактах мародерства. В пятницу, 25 февраля 2022 года, глава украинского минобороны Алексей Резников сообщил на своей странице в Facebook, что населению Киева роздано примерно 18 тысяч автоматов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна будет стремиться к демилитаризации Украины. При этом российский лидер сделал акцент на том, что важнейшая цель военной спецоперации в Донбассе - защита мирного населения.