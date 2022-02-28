Источник: переговоры России и Украины не завершены

Фото: Посольство РФ в Беларусии

Переговоры России и Украины не завершены. Об этом в понедельник, 28 февраля сообщает источник РИА "Новости".

О том, что они окончились, сообщили некоторые украинские СМИ.

Стороны обсуждают способы урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Делегация из Украины задержалась из-за сложной логистики – дипломаты приняли решение ехать через Польшу. Представители Москвы при этом отмечали, что готовы продолжать переговоры "столько, сколько потребуется".

Назначение Владимира Мединского руководителем делегации на переговорах России и Украины объясняется его деловыми качествами, сообщал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщали, что главной целью переговоров с Россией является незамедлительное прекращение огня и вывод российских войск.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.