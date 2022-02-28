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Политика28 февраля 2022 13:51

Правительство Германии "очень серьезно" относится к словам Путина об особом режиме сил сдерживания

В немецком кабмине решение России оценили как угрозу
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Правительство Германии "очень серьезно" относится к словам Путина об особом режиме сил сдерживания

Правительство Германии "очень серьезно" относится к словам Путина об особом режиме сил сдерживания

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Берлин серьезно относится к словам президента России Владимира Путина о приведении сил сдерживания в особый режим дежурства. Такое заявление сделал официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

«Мы воспримем высказывание российского президента очень, очень серьезно», - заявил представитель немецкого кабмина, отметив, что в правительстве Германии такое решение России оценили как угрозу, назвав ее «безответственной».

Напомним, в минувшие воскресенье, 27 февраля, Путин приказал министру обороны России Сергею Шойгу и начальнику Генштаба РФ Валерию Герасимову перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства, указав на угрозы Запада. Как уточняется, данные приказ главы государства означает высшую степень боеготовности, за которой следует только «полная боеготовность», когда в любой момент может быть задействована «красная кнопка» или «ядерный чемоданчик».