Правительство Германии "очень серьезно" относится к словам Путина об особом режиме сил сдерживания Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Берлин серьезно относится к словам президента России Владимира Путина о приведении сил сдерживания в особый режим дежурства. Такое заявление сделал официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

«Мы воспримем высказывание российского президента очень, очень серьезно», - заявил представитель немецкого кабмина, отметив, что в правительстве Германии такое решение России оценили как угрозу, назвав ее «безответственной».

Напомним, в минувшие воскресенье, 27 февраля, Путин приказал министру обороны России Сергею Шойгу и начальнику Генштаба РФ Валерию Герасимову перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства, указав на угрозы Запада. Как уточняется, данные приказ главы государства означает высшую степень боеготовности, за которой следует только «полная боеготовность», когда в любой момент может быть задействована «красная кнопка» или «ядерный чемоданчик».