Швейцария присоединяется к санкциям ЕС против Путина, Лаврова и Мишустина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Швейцария присоединяется к персональным санкциям Европейского союза в президента России Владимира Путина, а также министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и российского премьер-министра Михаила Мишустина. Такое заявление на пресс-конференции в понедельник, 28 февраля, сделал президент Конфедерации Иньяцио Кассис.

«В связи с продолжающимся военным вмешательством России на Украине Федеральный совет 28 февраля принял решение об утверждении пакетов санкций, введенных ЕС 23 и 25 февраля», - сказал он, отметив, что страна ввела финансовые санкции против Путина, Лаврова, Мишустина, которые вступают в силу немедленно.

Напомним, накануне на фоне объявления Москвой специальной военной операции на Украине Европейский союз объявил о введении персональных санкций против Путина, Лаврова и Мишустина. Позже премьер Японии анонсировал санкции против президента России, отметив, что Токио заморозит активы российских чиновников. Премьер Австралии также объявил об ограничениях в отношении российского лидера, главы МИД РФ и других членов Совбеза России