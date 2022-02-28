МОК рекомендовал организаторам соревнований не разрешать участие спортсменам из России и Беларуси Фото: REUTERS

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам соревнований не разрешать участие российских и белорусских спортсменов.

"Граждане России или Белоруссии, будь то отдельные лица или команды, должны приниматься только как нейтральные спортсмены / команды", - говорится в сообщении комитета.

Сообщается, что МОК также сохраняет свою настоятельную рекомендацию не организовывать какие-либо спортивные мероприятия в России или Беларуси.

Ранее стало известно, что Турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге в 2022 не пройдет в России, организация приняла решение перенести его в Нур-Султан.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) также решил не проводить финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 в России. Матч должен был пройти в конце мая в Санкт-Петербурге.

Футбольные власти Швейцарии в свою очередь также сообщили, что не намерены проводить матчи против команды России до особого распоряжения.