В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за распространение фейков о действиях ВС РФ

Глава комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предложил ввести уголовную ответственность за распространение фейковой информации о действии Вооруженных сил России.

"Считаю, что статьи можно дополнить положением об ответственности за искажение цели, роли и задач Вооруженных сил РФ", - приводит слова депутата его пресс-служба.

Ранее Пискарев заявлял, что раздача оружия в Киеве - "очередное преступление против своего народа". Как уточнили в пресс-службе комитета, депутат имел ввиду, в частности, раздачу оружия специально выпущенным из мест заключения преступникам.

С началом спецоперации вооруженных сил РФ в поддержку Донбасса в сети появилось огромное количество видеороликов и сообщений, которые откровенно провоцируют и сеют панику. Большая часть из них - фейки. (подробнее)