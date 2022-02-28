Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 февраля 2022 14:48

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за распространение фейков о действиях ВС РФ

Ранее Пискарев заявлял, что раздача оружия в Киеве - "очередное преступление против своего народа"
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)

Глава комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предложил ввести уголовную ответственность за распространение фейковой информации о действии Вооруженных сил России.

"Считаю, что статьи можно дополнить положением об ответственности за искажение цели, роли и задач Вооруженных сил РФ", - приводит слова депутата его пресс-служба.

Ранее Пискарев заявлял, что раздача оружия в Киеве - "очередное преступление против своего народа". Как уточнили в пресс-службе комитета, депутат имел ввиду, в частности, раздачу оружия специально выпущенным из мест заключения преступникам.

С началом спецоперации вооруженных сил РФ в поддержку Донбасса в сети появилось огромное количество видеороликов и сообщений, которые откровенно провоцируют и сеют панику. Большая часть из них - фейки. (подробнее)