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Общество28 февраля 2022 15:27

МИД Бельгии порекомендовал гражданам не посещать Россию или уехать из нее

Эту меру посоветовали из-за сбоев воздушного сообщения
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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Фото: Михаил ФРОЛОВ

В МИД Бельгии порекомендовали гражданам страны не ездить в Россию, а находящимся в стране временно - покинуть ее, отмечается на портале ведомства.

"Любые поездки по России не рекомендуются. Вы в настоящее время находитесь в Российской Федерации? Подумайте, насколько необходимым является ваше присутствие, или на время уезжайте из страны. Вследствие растущих сбоев в воздушном сообщении гражданам, которые посещают Россию, настоятельно рекомендуется принять меры для выезда как можно в более короткие сроки из страны по имеющимся маршрутам", – уточняется в сообщении бельгийского МИД.

Ранее kp.ru сообщал, главы МИД Евросоюза договорились о закрытии воздушного пространства для российских самолетов. РФ в качестве ответной меры ограничила полеты для авиакомпаний 36 стран, сообщили в Росавиации.