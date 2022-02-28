МИД Бельгии порекомендовал гражданам не посещать Россию или уехать из нее

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В МИД Бельгии порекомендовали гражданам страны не ездить в Россию, а находящимся в стране временно - покинуть ее, отмечается на портале ведомства.

"Любые поездки по России не рекомендуются. Вы в настоящее время находитесь в Российской Федерации? Подумайте, насколько необходимым является ваше присутствие, или на время уезжайте из страны. Вследствие растущих сбоев в воздушном сообщении гражданам, которые посещают Россию, настоятельно рекомендуется принять меры для выезда как можно в более короткие сроки из страны по имеющимся маршрутам", – уточняется в сообщении бельгийского МИД.

Ранее kp.ru сообщал, главы МИД Евросоюза договорились о закрытии воздушного пространства для российских самолетов. РФ в качестве ответной меры ограничила полеты для авиакомпаний 36 стран, сообщили в Росавиации.