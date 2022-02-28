Путин и Макрон провели телефонный разговор Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Об этом в понедельник, 28 февраля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да. Сейчас будет наше сообщение», - приводит РИА Новости слова представителя Кремля.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на Елисейский дворец заявила, что французский лидер провел разговоры с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Состоялся разговор президента Республики с президентом РФ Владимиром Путиным. Президент Республики повторил требование международного сообщества о прекращении российского наступления на Украину и подтвердил необходимость немедленного прекращения огня», - говорится в сообщении Елисейского дворца.

Напомним, в минувший четверг, 24 февраля, российский лидер провел телефонные переговоры с президентом Франции. Как писал сайт kp.ru, данную беседу инициировала французская сторона после того, как Москва объявила специальную военную операцию на Украине.