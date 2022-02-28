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Политика28 февраля 2022 15:39

Джонсон пообещал Зеленскому оказать новую военную поддержку Украине "в ближайшие часы и дни"

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ближайшие 24 часа будут решающими для страны
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Джонсон пообещал Зеленскому оказать новую военную поддержку Украине "в ближайшие часы и дни"

Джонсон пообещал Зеленскому оказать новую военную поддержку Украине "в ближайшие часы и дни"

Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским пообещал Украине предоставить новую военную помощь "в ближайшие часы и дни".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ближайшие 24 часа будут решающими для страны. Заявление было сделано во время телефонных переговоров с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

Как отметили на Даунинг-стрит, британский политик пообещал сделать все возможное для защиты Украины. Также Джонсон "высоко оценил мужество и героизм украинского народа и действия самого Зеленского".

Президент Франции Эммануэль Макрон также намерен предложить Украине помощь в размере 300 миллионов евро. Также он планирует предоставить украинской стороне военную технику. Также французский лидер сообщил, что его страна панирует оказать помощь беженцам с Украины.