Джонсон пообещал Зеленскому оказать новую военную поддержку Украине "в ближайшие часы и дни" Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским пообещал Украине предоставить новую военную помощь "в ближайшие часы и дни".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ближайшие 24 часа будут решающими для страны. Заявление было сделано во время телефонных переговоров с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

Как отметили на Даунинг-стрит, британский политик пообещал сделать все возможное для защиты Украины. Также Джонсон "высоко оценил мужество и героизм украинского народа и действия самого Зеленского".

Президент Франции Эммануэль Макрон также намерен предложить Украине помощь в размере 300 миллионов евро. Также он планирует предоставить украинской стороне военную технику. Также французский лидер сообщил, что его страна панирует оказать помощь беженцам с Украины.